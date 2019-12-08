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8 декабря • обновлено в 11:37
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Правила торговли душами в Париже

Теология - королева знания! Так считали мудрецы всех времен до недавнего, сдуревшего от атеистического безумия, самого кровавого в истории, 20-го века.

Перед предстоящей в Париже встречей четверки, считаю своим пасторским долгом, напомнить кое что украинской делегации.

Если кто то в окружении президента Украины думает (под чутким руководством изложенным недавно Коломойским в Нью-Йорк Тайм) продать душу - чекистскому Чёрту-Путину, то имейте ввиду что сделать вы это сможете только и исключительно со своей.

Справка от богослова и патриота. Души не продаются оптом!!! Это бесценный и исключительно штучный товар! Не баррелями, как нефть, не кубометрами, как газ, ни партиями как какой нибудь иной продукт - только поштучно.

Новости
Нормандська біфуркація

Категорически заявляю что любой договор, в котором моя свобода, в той или иной степени, в рассрочку, оптом или в кредит, будет продана господам в кремле - Не Действителен!

Моя Душа, Души моих детей, друзей, украинцев, как и все не "Мертвые Души", для которых Свобода все ещё что то значит, - не продаются никакой подписью в Париже.

"Мертвые души" (опять отсылка к классику) можно конечно и купить и продать списочно… Хоть уездом, хоть Донбассом, хоть Крымом, хоть по партийному или фракционному списку. Но Живые - только за личной подписью!

Новости
Встреча Зеленского и Путина: есть три варианта развития событий

Так что свои душонки (во многих случаях выпотрошенные) если хотите, можете продавать. Это полное ваше право и оно вам дано Богом, даже если вы в Него не верите. Кажется у Бродского есть образ "Пустых спасенных шкур", настоящих жертв истории… Торговля своими душами, или их отсутствием, оболочками - в вашей компетенции. Хоть в Париже, хоть в Верховной Раде, хоть в офисах олигархов - имеете право превращаться в шкуры или тушки.

Коломойский, свою шкуру, может выставить на аукцион. Хоть за сто миллиардов хоть за тридцать серебрянников, хоть за ломаный грош. Имеет полное право. Зеленский с Богданом (я конечно не советую) но, если так решат, могут продать свои, на парижской ярмарке. Но торговля моей Свободой - не в вашей (как некоторым кажется) власти..

Встреча Зеленского с Чёртом приближается. Нужно мобилизовать экзарцистское сообщество, потому что наши доморощенные Фаусты, все же какие то договора планируют в Париже подписывать. Чернила, как всегда в диалогах с Чёртом, - кровь. Так что я крайне насторожен и призываю всех к духовной мобилизации, от молитвы до готовности к общественному, а если понадобится и военному сопротивлению.

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Автор
Геннадий Мохненко Геннадий Мохненко
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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