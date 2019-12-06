"Правда раскроется": с кем виделся и о чем говорил с украинскими политиками адвокат Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который 4 декабря приехал в Киев, уехал из Украины. Он пробыл в стране три дня и успел увидеться со многими украинскими чиновниками.
Об этом на своей странице в Twitter написал работник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
"Спасибо Руди Джулиани за вашу работу и то, что вы делаете для Трампа, потому что мы боремся за правду! Надеюсь вскоре увидеть вас в Киеве", – написал он.
Руди Джулиани
По информации The New York Times, Джулиани приехал в Украину для сбора свидетельств, которые должны помочь Дональду Трампу по делу об импичменте.
Так, Джулиани провел ряд встреч с украинскими чиновниками. В частности, кроме Телиженко, в Будапеште он встретился с экс-нардепом Андреем Артеменко, бывшим председателем ЦИК Михаилом Охендовским и экс-генпрокурором Юрием Луценко.
Джулиани обсуждал с украинцами темы расследования в отношении сына Джо Байдена и возможное вмешательство Украины в американские выборы 2016 года.
Телиженко во время интервью также в очередной раз заявил, что в 2016 году, во время его работы в посольстве Украины в Вашингтоне, ему якобы было поручено помочь "демократическому оперативнику" собрать компромат на Пола Манафорта – союзника Дональда Трампа, который сейчас отбывает наказание в в тюрьме.
"Для всех сторонников теории заговора: не секрет, что мы делаем. Правда раскроется", – написал Телиженко в Twitter.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко говорил с Джулиани об экс-после США в Украине Мари Йованович. "Посол Йованович солгала под присягой американскому народу", – привела слова Луценко журналистка канала OAN Шанель Рион.
EXCLUSIVE: Concluded an extensive interview with Yuri Lutsenko in Budapest.- Chanel Rion OAN (@ChanelRion) 5 декабря 2019 г.
Former Ukrainian Prosecutor General Lutsenko: Ambassador #Yovanovitch lied under oath to the American people in #AdamSchiff 's impeachment inquiry. #YovanovitchLied
Tune into @OANN - watch for Part III. pic.twitter.com/zrq6Uo4HBO
Внефракционный депутат Андрей Деркач заявил, что с адвокатом Трампа они обсуждали создание в Верховной Раде межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". По его словам, речь также шла о "фактах неэффективного использования средств" американских налогоплательщиков украинскими чиновниками".
Совместное фото с Джулиани выложил и нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича, возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности, через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США", – написал Дубинский.
Thank you @RudyGiuliani for your work and what you do for @realDonaldTrump, because we are fighting for the #TRUTH ! You are a great friend of Ukraine and a Patriot of US. Hope to see you soon back in Kyiv. pic.twitter.com/YFkvgSoYbL- Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) 6 декабря 2019 г.
The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $ 5.3B in US funds during the Obama administration while Biden was "Point Man".- Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 6 декабря 2019 г
Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!
Stay tuned to find out why.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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