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6 декабря • обновлено в 15:27
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"Правда раскроется": с кем виделся и о чем говорил с украинскими политиками адвокат Трампа

1.3т
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который 4 декабря приехал в Киев, уехал из Украины. Он пробыл в стране три дня и успел увидеться со многими украинскими чиновниками.

Об этом на своей странице в Twitter написал работник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

"Спасибо Руди Джулиани за вашу работу и то, что вы делаете для Трампа, потому что мы боремся за правду! Надеюсь вскоре увидеть вас в Киеве", – написал он.

Руди Джулиани

Руди Джулиани

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По информации The New York Times, Джулиани приехал в Украину для сбора свидетельств, которые должны помочь Дональду Трампу по делу об импичменте.

Так, Джулиани провел ряд встреч с украинскими чиновниками. В частности, кроме Телиженко, в Будапеште он встретился с экс-нардепом Андреем Артеменко, бывшим председателем ЦИК Михаилом Охендовским и экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Джулиани обсуждал с украинцами темы расследования в отношении сына Джо Байдена и возможное вмешательство Украины в американские выборы 2016 года.

Телиженко во время интервью также в очередной раз заявил, что в 2016 году, во время его работы в посольстве Украины в Вашингтоне, ему якобы было поручено помочь "демократическому оперативнику" собрать компромат на Пола Манафорта – союзника Дональда Трампа, который сейчас отбывает наказание в в тюрьме.

"Для всех сторонников теории заговора: не секрет, что мы делаем. Правда раскроется", – написал Телиженко в Twitter.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко говорил с Джулиани об экс-после США в Украине Мари Йованович. "Посол Йованович солгала под присягой американскому народу", – привела слова Луценко журналистка канала OAN Шанель Рион.

Внефракционный депутат Андрей Деркач заявил, что с адвокатом Трампа они обсуждали создание в Верховной Раде межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". По его словам, речь также шла о "фактах неэффективного использования средств" американских налогоплательщиков украинскими чиновниками".

Совместное фото с Джулиани выложил и нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича, возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности, через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США", – написал Дубинский.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп Андрей Телиженко Александр Дубинский Юрий Луценко
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