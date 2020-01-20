Правда про Оман: Пристайко приоткрыл завесу тайны визита Зеленского

Подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман появятся "в свое время".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Лига". Дипломат отметил, что в поездке главы государства за границу "никакой теории заговора нет".

"Что касается поездки в Оман – очевидно, что МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним ", – сообщил министр.

Напомним, что ранее Пристайко выступая на трибуне Верховной Рады не смог рассказать о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Вадим Пристайко

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