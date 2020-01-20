Правда про Оман: Пристайко приоткрыл завесу тайны визита Зеленского

Подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман появятся "в свое время".
Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Лига". Дипломат отметил, что в поездке главы государства за границу "никакой теории заговора нет".
"Что касается поездки в Оман – очевидно, что МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним ", – сообщил министр.
Напомним, что ранее Пристайко выступая на трибуне Верховной Рады не смог рассказать о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман.
Вадим Пристайко
Как писал OBOZREVATEL:
Президента Владимира Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.
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