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20 января • обновлено в 14:35
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Правда про Оман: Пристайко приоткрыл завесу тайны визита Зеленского

2.6т
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Подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман появятся "в свое время".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Лига". Дипломат отметил, что в поездке главы государства за границу "никакой теории заговора нет".

"Что касается поездки в Оман – очевидно, что МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним ", – сообщил министр.

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Напомним, что ранее Пристайко выступая на трибуне Верховной Рады не смог рассказать о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президента Владимира Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

  • Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).

  • OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Куни Чан
Куни Чан
Да бабки офшорные он там подтверждал. Вы че рагули не в курсе кошерных офшоров которыми пользуются международники?
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Johnson Peter
Johnson Peter
Рийте ще більшу яму своїми брехнями.
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