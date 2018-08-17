"Правая рука" Трампа приедет в Украину: чего ждать

Визит в Украину на День Независимости советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона станет серьезным знаком внимания Вашингтона Киеву.

Об этом ObozTV рассказал экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров. Как подчеркнул экс-премьер, Болтон в Белом доме является одним из "ястребов" – сторонником жесткой линии во внешней политике США.

Ехануров также отметил, что после приезда в Киев Болтон посетит Москву.

"Это очень серьезный визит, к нему нужно правильно отнестись. Этот человек – символ, и если он приедет к нам на День Независимости - это очень важное событие", - заявил он.

"Это человек, который имеет свою позицию. Там таких трое-четверо есть, которые занимают очень жесткую позицию относительно Российской Федерации. Мы должны понимать – стратегически принято решение эту империю придушить", - добавил Ехануров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, В документе предусматривается выделение Пентагону $250 млн для предоставления Украине оборонной помощи.