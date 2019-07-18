"Слова, які нічого не змінять"

Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.

Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа.

Відчувати непередаваний запах горілого палива, масла і плоті - від танка, що горить в проламаній вітрині шикарного бутика.

Ловити в приціл з підвального вікна силует в чужій формі. Щоб зробити ще один постріл, не більше. Тому, що тебе загнали в підвал як щура, і зараз накриють "Джмелем".

Для багатьох - це сценарій з фільму. Тому, що він страшно далекий від картини навколо - людського мурашника, нервових пробок і прийдешніх вихідних з природою і пивом.

Але для мене - один з дуже можливих варіантів найближчої реальності.

Цей веселий хлопець, який намагається виглядати дорослим - дуже схожий на тих, хто привів його в цей капкан. Просто він один з них, а їх - дуже багато.

Але вони нероздільні - тому що працюють ілюзією один для одного.

"Серйозні люди" переконали його, що "він може". Може, ось так, без уявлення про правила гри, без найменшого розуміння про реальний устрій світу - зробити крок на п'єдестал. І стати "дуче". Точніше - царем. Тому, що казка повинна бути простою. А "дуче" - це складно, і не всім зрозуміло. А "цар" - зрозуміло.

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Він повірив і грає. Йому підіграють. І ті, у юрбі, що схожв на нього, але так і залишилися ніким. І ті, хто стоїть за спиною, і вважають себе кукловодами. Не помічаючи, що і до них тягнуться міцні мотузки головних розпорядників шоу.

"Царя" возять в казковій кареті. Він приймає казкові "царські" рішення. Він наказує сонцю вставати, а траві рости. Він розсипає дари, страчує і милує.

Без жодного результату і наслідків. Тому, що поки це все - гра. І влаштовує його "глядачів" якраз "казковістю" того, що відбувається. Поки це дозволяє скарбниця що дісталася у спадок, і стрімко порожніє.

Але наближається час, коли іграшкова влада стане повною. Питання тільки в необхідній кількості "бояр", яких оберуть його глядачи.

А потім прийде час діяти. Але, на жаль, це буде зовсім не його час. І діяти будуть зовсім інші сили.

Сценаріїв, що буде далі - можна написати десятки.

Але я опишу один. Найпростіший. Той, що мені підказує досвід військового, і змушує обрати та сама "бритва Оккама", яка радить не шукати складних рішень для простого.

Вважайте його сценарієм фильму катастрофи - бо так зручніше.

Мине небагато часу, "повна влада" остаточно сформується, і хлопчика підведуть до дорослих рішень, які гарантовано піднімуть на диби навколишню дійсність.

Найпростіше буде піти за схемою "карати й милувати" в частині "карати". І махнути пером широко, красиво і зачіпаючи максимальну кількість непричетних, і навіть "навпаки".

І плюс зіграти "царя-миротворця", і поступитися тим, що захищалося п'ять років.

Йому скажуть, що це божественно.

І він, як завжди, нічого не розуміючи - спровокує хвилю природного обурення. І незгоднв вийдуть на вулицю.

І потрібно буде пролити лише крапельку крові, щоб розлити річку.

А потім може статися страшне. Нашого хлопчика (не дай Бог) вразить злодійська (але дуже "своя") рука.

Підкине радіокеровану печеньку. Або прилетить отруєний кинджал. А поруч знайдуть стопку якихось візиток.

А в коаліції, від партії "Друг Ворога", наприклад, буде за квотою рулити головний боярин. Який небудь "кум ворога", якого тепер кличуть "спікєром". Або хтось подібний.

І підніме, булаву, що випала з охололих ручок. Відповідно закону, а ви як думали?

І стане царем. Реальним, і на все здатним. Для всього, що побажає його хазяїн.

Він не буде соромитися. І почне "жорстко придушувати". І перетворить червону річку на море.

Тому, що це будуть "легітимні дії".

І запровадить той самий "воєнний стан", щоб взяти в кулак всіх, а головне армію, яка зобов'язана буде виконувати накази безперечно, згідно особливого режиму. Але не для того, щоб вести. Для того, щоб втримати.

Тому, що далі він покличе того, хто вчора вважався ворогом. Зі схвалення, і по мандату світових лідерів. Пред'явивши як доказ частину свого "дикого народу", що намагається усунути законну владу. "Знову" - як вони будуть казати, натякаючи на Майдан.

Правильну картинку транслюватимуть по всіх каналах.

І "ті" - прийдуть.

І ось тоді, можливо, ранок застане нас в підвалі, куди приведе ситуація останнього бою.

Тому, що не погодяться з цим тисячі і тисячі. Але будуть в меншості і без підтримки.

І не треба мені говорити про те, що я "нагнітаю" або "перебільшую". Я описав найпростіший шлях знищення України. До якого все готово.

А історія, як вода, зазвичай обирає найпростіший шлях.

Тому це МОЖЕ бути. Запросто.

І я розповідаю це не ейфоричної більшості. І не хлопчикові, що грає в царя.

А вам. Які можуть опинитися в одному підвалі. Занадто пізно об'єднаними. Наостанок об'єднаними.

Тому, що зараз ви зло мружитесь один на одного, розбившись на дрібні купки. Тому, що у кожного з вас своя правда.

Тому, що два гетьмана на трьох.

Тому що розслабилися, і теж сподіваєтеся на "пронесе".

Тому, що це робили з нами сто років тому, і раніше.

Ви називаєте цього хлопчика, який грає в царя - "маріонеткою" і смієтеся. А самі не помічаєте, що вас давно ведуть за мотузки.

Просто залишилося кілька миттєвостей, для того, щоб відкинути чвари, ілюзії та амбіції. І оцінити реальність. І вчинити, згідно реальності.

Щоб не розтягнути останню можливість до протидії на десятки дрібних шматків.

Але, ми знову цього не зробимо, правда?

Тому я пишу слова, які нічого не змінять.

Бо вірю, дурень, що змінять.

Тому, що не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним, протягом п'яти років.

І я пишу. Я кажу.

Оптиміст у мені помре останнім.

Не виключено, що в тому самому підвалі.

Але я спробую.

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