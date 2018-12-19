''Позвонили из Москвы'': в УПЦ МП начали ''чистку националистов''

Московский патриархат в Украине еще до Объединительного Собора получил указание из Москвы о начале чистки всех "националистов".

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) в интервью theБабелю. "Дело в том, что мы еще до собора получили информацию, что в нашу церковь [Московский патриархат] позвонили из Москвы и сказали, что должно пройти чистка всех "националистов", как нас называют", — подчеркнул он.

По его словам, митрополит Онуфрий утверждал, что ничего не знает об этом, однако они понимали, что могут попасть под раздачу.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) Корреспондент.net

При этом он подчеркнул, что священники УПЦ МП не приучены служить на украинском языке, однако теперь будут постепенно переходить на него.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью". В ответ на это Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами.

Как сообщал OBOZREVATEL, священнослужители УПЦ Московского патриархата со злостью и ненавистью накинулись на митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который перешел из МП в новосозданную Православную церковь Украины.