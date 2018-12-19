МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Позвонили из Москвы'': в УПЦ МП начали ''чистку националистов''

2.5тЧитать материал на украинском

Московский патриархат в Украине еще до Объединительного Собора получил указание из Москвы о начале чистки всех "националистов".

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) в интервью theБабелю. "Дело в том, что мы еще до собора получили информацию, что в нашу церковь [Московский патриархат] позвонили из Москвы и сказали, что должно пройти чистка всех "националистов", как нас называют", — подчеркнул он.

По его словам, митрополит Онуфрий утверждал, что ничего не знает об этом, однако они понимали, что могут попасть под раздачу.

Новости
Почему УПЦ МП проигнорировала объединительный Собор: названы три главных фактора

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)

Корреспондент.net

При этом он подчеркнул, что священники УПЦ МП не приучены служить на украинском языке, однако теперь будут постепенно переходить на него.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью". В ответ на это Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами.

Как сообщал OBOZREVATEL, священнослужители УПЦ Московского патриархата со злостью и ненавистью накинулись на митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который перешел из МП в новосозданную Православную церковь Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Спалился Семен что сбушник, на методичку перешел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Всё логично Если ты предал веру и перебежал к анафеме ты для православной веры...мерзость
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги