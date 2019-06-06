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"Позорно и беспомощно": Кириленко раскритиковал стратегию Зеленского по Донбассу

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Стратегия президента Владимира Зеленского по Донбассу направлена на действие в одностороннем порядке со стороны Украины и является началом раболепия перед Москвой.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter. По его словам выглядит это позорно и беспомощно.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

Погляд

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно. Как начало раболепия перед Москвой" , – написал Кириленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил ввести норму "не стрелять в ответ" в новых договоренностях о "режиме тишины" на Донбассе.

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Тема
Минские договоренности
Персона
Вячеслав Кириленко
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