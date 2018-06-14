"Позорная команда Путина": в Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018

В Европейском парламенте призвали мировых лидеров к бойкоту Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В частности, как передает УНИАН, об этом шла речь во время дебатов на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция) 14 июня.

Так, депутат Чарльз Теннок (группа Европейские консерваторы и реформисты) напомнил, что украинские политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие протестуют против судебного преследования и незаконного лишения свободы российскими властями за высказывания оппозиционных взглядов, в частности в связи с аннексией Крыма.

"Россия станет глобальным центром внимания в течение следующего месяца, но моя группа сегодня требует немедленного и безусловного освобождения Сенцова и его сограждан-пленников, заключенных страной, которая не имеет законной юрисдикции над ними, по политическим мотивам. Я также призываю европейских политических лидеров воздержаться от посещения Чемпионата мира 2018 года и осудить постоянное неуважение Россией многосторонних норм, на которых основывается мировой порядок, в Крыму, на востоке Украины, в Европейском Союзе или в политическом процессе США", - сказал Теннок.

В свою очередь депутат Европарламента Ребекка Хармс (группа Зеленые - Европейский свободный альянс) заявила, что Чемпионат мира по футболу в России "омрачен" из-за ситуации с Сенцовым, который 14 мая начал голодовку.

"Меньшинства, а также оппозиционные силы в России подвергаются преследованиям или давлению в контексте уголовной ответственности. Через четыре года после завершения Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин ничего не сделал, чтобы сделать мир более мирным местом, даже наоборот - он теперь менее мирный", - подчеркнула Хармс.

Как в свою очередь сказал депутат Европарламента Петрас Аустрявичус (группа Альянс либералов и демократов за Европу), он ожидает, что те, кто будет участвовать в матчах Чемпионата, не станут "позорной частью команды Путина".

Напомним, ранее стало известно, кто из мировых лидеров прибудет 14 июня на церемонию открытия Чемпионата мира-2018.