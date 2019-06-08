"Позор!" "Пиарщик" Гройсмана засветился у Смешко

Нардеп от БПП Вадим Денисенко, который был постоянным представителем Кабинета министров в парламенте, присоединился к партии Игоря Смешко "Сила и честь".
Об этом Денисенко сообщил в Facebook в субботу, 8 июня, по итогам съезда политической силы.
"Я считаю, что единственная сила, которая сегодня может не допустить скатывания страны к реваншу или популизма - это именно "Сила и честь" Игоря Смешко", - утверждал Денисенко.
Денисенко и Мирошниченко
Facebook Денисенко
При этом он заявил, что будет удалять пользователей, которые будут писать о связи партии Смешко с кумом главы РФ Виктором Медведчуком.
Примечательно, что многие пользователи не оценили такого шага Денисенко, однако их негативные отзывы в комментариях удаляются.
Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"
Facebook Денисенко
Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"
Facebook Денисенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram