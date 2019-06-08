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"Позор!" "Пиарщик" Гройсмана засветился у Смешко

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Нардеп от БПП Вадим Денисенко, который был постоянным представителем Кабинета министров в парламенте, присоединился к партии Игоря Смешко "Сила и честь".

Об этом Денисенко сообщил в Facebook в субботу, 8 июня, по итогам съезда политической силы.

"Я считаю, что единственная сила, которая сегодня может не допустить скатывания страны к реваншу или популизма - это именно "Сила и честь" Игоря Смешко", - утверждал Денисенко.

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Денисенко и Мирошниченко

Денисенко и Мирошниченко

Facebook Денисенко

При этом он заявил, что будет удалять пользователей, которые будут писать о связи партии Смешко с кумом главы РФ Виктором Медведчуком.

Примечательно, что многие пользователи не оценили такого шага Денисенко, однако их негативные отзывы в комментариях удаляются.

Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"

Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"

Facebook Денисенко

Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"

Съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь"

Facebook Денисенко

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Вадим ДенисенкоИгорь Смешко
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