"Позор и путь в никуда!" Порошенко призвал Польшу объединиться

Противостояние между Украиной и Польшей ослабляет обе страны перед лицом российской агрессии и необходимо найти путь к примирению, несмотря на различную трактовку исторических событий.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время открытия в польском селе Сагринь Мемориала памяти убиенным украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока", - сказал он.

В акции приняли участие около 2 тысяч человек, среди которых украинцы с западных областей и представители диаспоры. Памятник в Сагрини был открыт по случаю 74-й годовщины трагедии, в которой, по разным оценкам, погибли от 800 до 1200 человек.

"Более семи десятков лет назад украинцы Сагрини и окружающих сел стали жертвами грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья. Сегодня мы здесь, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другую церковь", - заявил президент.

Глава государства также вспомнил поляков, погибших во время Волынской трагедии.

"Есть в нашей истории, и мы должны это признать, и печальные страницы. Рядом с общими победами, рядом с нашей дружбой и братством, болезненной травмой остается братоубийственный польско-украинский вооруженный конфликт... Хочу подчеркнуть, что мы глубоко чтим память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-1944 годах", - подчеркнул он.

При этом Порошенко заявил о недопустимости политических спекуляций на этой теме.

"Меряться пролитой кровью наших народов и получать на трагедии политические дивиденды - это позорно и неприемлемо. Это путь в никуда. По моему мнению, это предательство памяти о невинных жертвах нашей общей трагедии ", - отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда в Луцке во время мероприятий, посвященных Волынской трагедии, заявил, что Польша будет большим другом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поддержал пересмотр скандального закона об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся украинских националистов.