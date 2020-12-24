Познер оправдал российскую агрессию в Украине "угрозой НАТО". Видео

Российский журналист Владимир Познер оправдал оккупацию Крыма и части Донбасса Россией, поскольку ей грозило присутствие войск НАТО на границе.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео беседы опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Познер отметил, что "понимает логику президента РФ Владимира Путина".

Гордон задал ему вопрос: "Считаете ли вы аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе трагической ошибкой?". На это Познер ответил: "Нет, не считаю".

"Когда страна, в лице ее руководителя, полагает, что ей грозит экзистенциальная опасность (когда ставится под сомнение существование объекта), она не обращает внимание ни на какие международные соглашения. То, что происходило в Украине, с точки зрения российского руководства, говорило о том, что не сегодня, так завтра, Украина станет членом НАТО. Если это произойдет, то на российско-украинской границе появятся войска НАТО", – сказал он.

Познер во время интервью Гордону. кадр видео

Также он добавил, что в случае с Крымом, там мог бы появиться американский шестой флот вместо российского Черноморского.

"Безусловно, это нарушение (международных соглашений), но логика этих решений мне понятна", – пояснил Познер.

Российский журналист привел в пример Карибский кризис, когда СССР договорились о размещении ядерного оружия на Кубе.

"Президент Кеннеди заявил тогда примерно следующее: "Мы этого не допустим и потопим советские корабли, которые везут эти ракеты". Он (Кеннеди) нарушил международный порядок, но с точки зрения США размещение советских ракет на Кубе являлось экзистенциальной угрозой", – сказал Познер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Познер заявил, что россияне и украинцы не являются братскими народами, а отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими. По его словам, тезис о "братских народах" является частью советской пропаганды.