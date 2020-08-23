Позиция Кернеса в отстаивании прав местного самоуправления по всей стране очевидна, — Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов, который находится в Харькове на праздновании Дня города, поздравил харьковчан.

"Это чувство бесконечно глубокого уважения к сильному городу сильных людей. Это признание чужих успехов и достижений", — написал Филатов 23 августа.

Мэр Днепра подчеркнул: несмотря на разные политические предпочтения, он и градоначальник Харькова Геннадий Кернес плотно общаются по работе — поскольку в вопросах эффективных изменений в городском хозяйстве им есть что обсудить.

"Нам всегда есть о чём поговорить. Города-миллионники вообще должны дружить", — убеждён Филатов.

В свою очередь, Геннадий Кернес отметил успехи Филатова в Днепре, сообщив, что нынешнему мэру за первые пять лет удалось сделать для города больше, чем другим за последние три десятилетия: "Просто отвечай: "Будете мне такие вопросы задавать, когда я, как Кернес, буду 15 лет командовать. Ты ж даже ещё не два раза мэр. Послушай, Боря, тебе нечего стыдится".

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