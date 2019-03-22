Пожизненное за пьяное ДТП: нардеп рассказал об ужесточении наказаний водителям

В Украине советуют усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Так, например, есть предложения пожизненно лишать водителей прав на управление авто за совершение ДТП под влиянием алкогольного опьянения.

Об этом в эфире ObozTV сообщил народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук. Он добавил, что его комитет сейчас рассматривает также законопроект о привязке штрафов за нарушение ПДД к минимальной заработной плате в Украине.

"После этого рассмотрения его направят в парламент. Так же на комитет будет вскоре направлен законопроект о пожизненном лишении водительских удостоверений лиц, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Думаю, парламент примет это после президентской избирательной кампании, где-то в мае. Я бы хотел, чтобы в Верховной Раде выделили отдельный день, посвященный правоохранительной деятельности, – вторник или четверг", – сказал он.

Свое предложение зафиксировать сумму штрафов Мосийчук объясняет тем, что существуют риски повышения инфляции в стране. Он убежден, что приняв такой закон, в будущем его не придется переписывать.

"В нашем комитете есть предложение сделать не фиксированную сумму штрафов, а привязанную к минимальной заработной плате, то есть, в процентах. Условно говоря, например, 30% или 50% в зависимости от правонарушения. Если мы напишем штраф в размере 510 грн, который сейчас существует, а завтра будет инфляция и тогда что, переписывать закон? По моему убеждению, нельзя в ручном режиме урегулировать это. В законе штрафы должны быть установлены в процентах по отношению к минимальной или средней зарплате. Иначе нам придется переписывать эти нормы каждые полгода из-за инфляции", – отметил Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде предлагают увеличить штрафы за вождение без ремня безопасности в 10 раз. Отдельно будут наказывать и тех водителей, которые пренебрегают безопасностью детей. Это уже вторая за последние полгода попытка нардепов усилить ответственность. Как указывает официальная статистика, в Украине высокая смертность на дорогах и низкие штрафы за нарушение ПДД в Европе.

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