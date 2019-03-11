"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками

Без справедливого суда в Украине не будет возможности реализовать ни одну реформу.

Об этом в интервью Владимиру Федорину сказал Анатолий Гриценко, сообщает пресс-служба политика. "Если не будет суда, не будет никакой реформы, не будет страны", – подчеркнул кандидат в президенты.

Он отметил, что в судебной реформе сделано немало с точки зрения стимулов, включая высокие зарплаты и процедуры отбора судей. В то же время отсутствует справедливое наказание, если судья вышел за рамки закона.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"В судебной системе нет наказаний. Эту часть надо добавить для судьи, который на основе телефонного права, на основе взятки, принял неправосудное решение. Наказание – это пожизненная тюрьма без права амнистии и с конфискацией имущества семьи. В сочетании со стимулами это даст возможность нормально работать", – считает Гриценко.

Кроме этого, по словам политика, есть много нюансов, которые затягивают следствие и принятие решений. По мнению Гриценко, в этом случае надо принять быстрые процедурные решения. "Есть прецедентное право, где многие вещи не надо будет рассматривать, потому что по ним есть решение Высшего суда. Я знаю базовые принципы, которые позволят суду быть судом. Если это работает в Литве, Грузии, Чехии, то будет работать и у нас", – считает Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко назвал Давида Сакварелидзе своим кандидатом на должность Генерального прокурора Украины.

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