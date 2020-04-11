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11 апреля • обновлено в 17:49
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Егор Фирсов
Егор Фирсов
Политик Все статьи автора

Пожежі в Чорнобильській зоні: підпал здійснила людина

8.6т
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Вчора на запрошення Савіка Шустера був з невеличкою доповіддю стосовно пожежі в Чорнобильській зоні, в студії також були присутні Прем’єр-міністр, представники ДСНС, МВС.

Особисто виїжджав з фахівцями до місця подій, щоб дізнатися, яка ж там насправді ситуація з радіаційним фоном. Тому хочу звернутися до мешканців Київської, Житомирської областей, які, на жаль, відчувають в ці дні наслідки пожежі найбільше. Ситуація під контролем та, станом на сьогодні, в межах норми. Дозиметр показував у середньому 11-14, або мкЗв/ч то - 0,1 мікрозівертів. Ми продовжуємо моніторити ситуацію та будемо оперативно інформувати у разі її погіршення.

Хочу акцентувати увагу на тому, чому ж сталася ця пожежа - займання трави через людину, яка її підпалила. Друзі, не робіть цього, і скажіть батькам, друзям, щоб також цього не робили. Клімат змінюється, і у нас була вкрай малосніжна зима, фактично не було опадів навесні і тому ми маємо суцільну засуху. І це дуже небезпечно.

Тому я абсолютно підтримую ініціативу уряду щодо збільшення штрафів за самовільне випалювання рослинності. Станом на зараз штраф становить смішні 175 грн. Законопроект збільшує штрафи у десятки разів.

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Автор
Егор Фирсов Егор Фирсов
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Єгора Фірсова
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Василюк Роман
Василюк Роман
Пане Фірсов ви можете рейд з дозиметром по всім лісопилкам і виробникам брикетів в Київській і Житомирській області організувати ? Попиляли дерева що залишилося спалили а тепер пиздітимуть на сталкерів які не користуються відкритим вогнем як правило
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