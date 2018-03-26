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Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
ЕкономістВсе статьи автора

Пожежа в Кемерово: потрібні негайні перевірки всіх ТРЦ України

1.1т

53 загиблих внаслідок пожежі в Кемерово, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

А тепер просто згадайте, що в Україні останні декілька років діяв мораторій на перевірку Державною службою з надзвичайних ситуацій.

В цьому році вони можуть проводити перевірки, але лише:

"стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)"

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В ідеалі просто зараз повинно було б ухвалене рішення про негайні перевірки ТРЦ по всій територій України.

Але треба це робити з фіксацією і публічним оприлюдненням людей, які підпишуть акт, як в США. В США ви можете легко дізнатись: хто перевіряв, які порушення, хто підписав акт на дозвіл і на який термін.

Так, ви можете написати, що вони хабарники, але для цього якраз і створенні НАБУ, ГПУ, СБУ, Поліція.

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Автор
Володимир КомпанієцьВолодимир Компанієць
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Володимира Компанійця
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