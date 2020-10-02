Пожары на Луганщине локализованы: угрозы населенным пунктам нет, на месте ЧП побывал Шмыгаль

На территории Луганской области 2 октября продолжилось тушения более 30 очагов возгораний и к 14:00 масштабные пожары спасателям удалось локализовать. Однако огонь унес жизни 8 человек, 4 считаются пропавшими без вести, еще 18 были госпитализированы.

Для координации процесса преодоления последствий огненной стихии в регион отправился премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает его официальный Telegram-канал. В сети показали масштабы пожаров в области с высоты (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – отметил премьер.

В селе Сиротино чиновники посетили дворы, которые выгорели полностью. Кроме того, пообщались с погорельцами, которым теперь негде жить – сейчас они находятся в одной из школ Северодонецка.

По данным ГСЧС Украины, особенно сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где возгорания в лесах приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов. Среди них: Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское.

К вечеру 2 октября возле села Чмыровка Старобельского района спасатели локализовали очаг возгорания лесной подстилки на площади около 50 га. Нелокализованными остались еще шесть очагов.

Также было принято решение о эвакуации жителей села Боровеньки. Пожилых людей, одиноких и лежачих перевезли в Новоастраханскую больницу.

По состоянию на 20:00 один из крупнейших очагов огня в районе пунктов Муратово, Капитоново и Трехизбенка (Новоайдарский район) локализован на площади 2 тыс. 600 га.

Площадь пожаров на Луганщине составляет более 20 тыс. гектаров. МВД

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. гектаров. Из зоны стихии эвакуировано более 150 человек.

В полиции Луганской области сообщили, что за 1 октября были допрошены и признаны потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных построек, 12 транспортных средств, гибель трех голов скота.

В общем с 30 сентября по 2 октября зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров, следователи открыли 10 уголовных производств.

Шмыгаль отметил, что спасатели на Луганщине с самого утра работали над ликвидацией пожаров с воздуха. На месте наблюдалось сильное задымление, однако ситуация улучшилась.

"Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного утих... Осмотрели территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них – окраины Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома", – рассказал премьер.

Он также добавил, что представители возглавляемой им правительственной группы во время облета зоны стихии также видели единичные очаги пожаров. В оперативном режиме они передавали координаты пожарным.

К тушению пожаров была привлечена авиация. ГСЧС Украины

"От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – позже сообщил премьер.

Спасатели отметили, что тушение осложнялось чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространялся значительными площадями.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что к ликвидации возгораний были привлечены более 2,5 тысячи человек и сотни единиц техники из разных областей, в том числе три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8, которым в течение 2 октября в зоне бедствия осуществлено 123 сбросы (396 тонн воды), а с начала тушения пожаров – 183 сбросов (646 тонн воды).

"Круглосуточно работают спасатели, полиция и Нацгвардия. Также к ликвидации пожаров привлечены Вооруженные силы Украины", – процитировала его слова пресс-служба МВД.

2 октября в 20:08 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части города Долина поступило сообщение о том, что в селе Новошин Долинского района возник пожар в здании церкви св. Василия Великого, 1850 года застройки.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. В 21:00 пожар локализован.

В Долине загорелась церковь. Facebook ГСЧC

Напомним, что причины возгорания лесных массивов и жилых домов в близлежащих населенных пунктах Луганской области устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

умышленный поджог ;

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

2 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook выложил видео, снятое наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта, где видно, как два террориста в камуфляжной форме бросают в сухую траву горящие предметы.

"Первое видео, зафиксированое наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта, уже добавлено Полицией Луганской области в качестве доказательства к расследованию 10 уголовных производств по фактам низовых пожаров в области. Оно четко показывает, как коварно, пользуясь режимом тишины и сильный ветр в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на наши позиции", – написал Шевченко.

Террористы подожгли сухую траву. Facebook Артема Шевченко

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