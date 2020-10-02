Пожары на Луганщине локализованы: угрозы населенным пунктам нет, на месте ЧП побывал Шмыгаль
На территории Луганской области 2 октября продолжилось тушения более 30 очагов возгораний и к 14:00 масштабные пожары спасателям удалось локализовать. Однако огонь унес жизни 8 человек, 4 считаются пропавшими без вести, еще 18 были госпитализированы.
Для координации процесса преодоления последствий огненной стихии в регион отправился премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает его официальный Telegram-канал. В сети показали масштабы пожаров в области с высоты (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – отметил премьер.
В селе Сиротино чиновники посетили дворы, которые выгорели полностью. Кроме того, пообщались с погорельцами, которым теперь негде жить – сейчас они находятся в одной из школ Северодонецка.
По данным ГСЧС Украины, особенно сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где возгорания в лесах приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов. Среди них: Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское.
К вечеру 2 октября возле села Чмыровка Старобельского района спасатели локализовали очаг возгорания лесной подстилки на площади около 50 га. Нелокализованными остались еще шесть очагов.
Также было принято решение о эвакуации жителей села Боровеньки. Пожилых людей, одиноких и лежачих перевезли в Новоастраханскую больницу.
По состоянию на 20:00 один из крупнейших очагов огня в районе пунктов Муратово, Капитоново и Трехизбенка (Новоайдарский район) локализован на площади 2 тыс. 600 га.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. гектаров. Из зоны стихии эвакуировано более 150 человек.
В полиции Луганской области сообщили, что за 1 октября были допрошены и признаны потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных построек, 12 транспортных средств, гибель трех голов скота.
В общем с 30 сентября по 2 октября зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров, следователи открыли 10 уголовных производств.
Шмыгаль отметил, что спасатели на Луганщине с самого утра работали над ликвидацией пожаров с воздуха. На месте наблюдалось сильное задымление, однако ситуация улучшилась.
"Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного утих... Осмотрели территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них – окраины Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома", – рассказал премьер.
Он также добавил, что представители возглавляемой им правительственной группы во время облета зоны стихии также видели единичные очаги пожаров. В оперативном режиме они передавали координаты пожарным.
"От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – позже сообщил премьер.
Спасатели отметили, что тушение осложнялось чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространялся значительными площадями.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что к ликвидации возгораний были привлечены более 2,5 тысячи человек и сотни единиц техники из разных областей, в том числе три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8, которым в течение 2 октября в зоне бедствия осуществлено 123 сбросы (396 тонн воды), а с начала тушения пожаров – 183 сбросов (646 тонн воды).
"Круглосуточно работают спасатели, полиция и Нацгвардия. Также к ликвидации пожаров привлечены Вооруженные силы Украины", – процитировала его слова пресс-служба МВД.
2 октября в 20:08 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части города Долина поступило сообщение о том, что в селе Новошин Долинского района возник пожар в здании церкви св. Василия Великого, 1850 года застройки.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. В 21:00 пожар локализован.
Напомним, что причины возгорания лесных массивов и жилых домов в близлежащих населенных пунктах Луганской области устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).
Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:
обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;
умышленный поджог;
самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;
неосторожное обращение с огнем.
2 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook выложил видео, снятое наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта, где видно, как два террориста в камуфляжной форме бросают в сухую траву горящие предметы.
"Первое видео, зафиксированое наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта, уже добавлено Полицией Луганской области в качестве доказательства к расследованию 10 уголовных производств по фактам низовых пожаров в области. Оно четко показывает, как коварно, пользуясь режимом тишины и сильный ветр в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на наши позиции", – написал Шевченко.
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