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4 марта • обновлено в 21:57
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Пожали руки: Порошенко и Зеленский пообщались с глазу на глаз. Фото дня

4.3т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко пообщался с нынешним главой государства Владимиром Зеленским перед голосованием за новый состав Кабмина и пожал ему руку.

Их разговор произошел вскоре после того, как представители фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" пообщались возле президиума Рады с Зеленским, Разумковым и Стефанчуком. Тогда фракции настаивали на необходимости голосовать за состав Кабмина поименно, а не "пакетом" (как в итоге и произошло).

Затем к президиуму подошел Петр Порошенко и несколько минут общался с Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Поговорив, они пожали друг другу руки и разошлись.

Порошенко пообщался с Зеленским

Порошенко пообщался с Зеленским

Ян Доброносов

Порошенко пообщался с Зеленским

Порошенко пообщался с Зеленским

ЕРА

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. Главой правительства стал Денис Шмыгаль.

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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Одно ведь дело делают. Что тот, что этот одинаково власть народа Украины узурпировали не предоставив этому народу официального определения, чтобы он словно бомж не мог властную функцию реализовать и чтобы по отношению к этому народу делать, что в голову взбредет и не отвечать за это. Вот только как же быть с Конституцией, гарант липовые? Ведь без официального определения народа невозможно на практике выполнить ст.5. Раз народ официально никто, то ф топку Конституцию, никто все равно властью быть не может. Карго-культ в Украине вместо демократии. А президенты архитекторы этого карго-культа, с них и спрашивать
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, параноик,давай про противоречия,место перевоза и ишака с хвостом......
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Романенко Ната
Романенко Ната
Ильчук Андрей, не смешите,что первого выбрал украинский народ,а второго,так это ума надо не иметь,чтобы голосовать за куклу!
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
бедолаха зеля, опустил свои глазоньки :-))))))))))))))))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
хряк совсем опух.....
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