Пожали руки: Порошенко и Зеленский пообщались с глазу на глаз. Фото дня

Пятый президент Украины Петр Порошенко пообщался с нынешним главой государства Владимиром Зеленским перед голосованием за новый состав Кабмина и пожал ему руку.

Их разговор произошел вскоре после того, как представители фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" пообщались возле президиума Рады с Зеленским, Разумковым и Стефанчуком. Тогда фракции настаивали на необходимости голосовать за состав Кабмина поименно, а не "пакетом" (как в итоге и произошло).

Затем к президиуму подошел Петр Порошенко и несколько минут общался с Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Поговорив, они пожали друг другу руки и разошлись.

Порошенко пообщался с Зеленским Ян Доброносов

Порошенко пообщался с Зеленским ЕРА

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. Главой правительства стал Денис Шмыгаль.

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