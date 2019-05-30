"Позеленел": в сети высмеяли "перекрасившегося" Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил на улицах города билборды с агитацией за его партию "Доверяй делам" на внеочередных выборах в Верховную Раду, внезапно "перекрасившись" в зеленый цвет.

Подтверждающие фото появились в сети. В частности, снимки опубликовал народный депутат (внефракционный) Мустафа Найем. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На плакатах в зеленой гамме рядом с фото Кернеса разместили надпись "Харьков – лучший город для жизни в Украине". "Помогите разобраться, а это ещё праймериз БПП или уже глюк LIFT’а?" – отреагировал Найем, намекнув на социальный проект президента Владимира Зеленского LIFT.

Геннадий Кернес mykharkov.info

Пользователи тут же отметили, что Кернес внезапно поменял стратегию. "Позеленел", "Примазался к модным цветам", – написали в комментариях, намекнув на желание Кернеса "сблизиться" с Зеленским.

Отметим, ранее мэр Харькова Геннадий Адольфович поддерживал кандидатуру Петра Порошенко на президентских выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов объединились в одну политическую партию для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Съезд политсилы, на котором пройдут первые переговоры, состоится 2 июня.

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