ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Позеленел": в сети высмеяли "перекрасившегося" Кернеса

653Читать материал на украинском

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил на улицах города билборды с агитацией за его партию "Доверяй делам" на внеочередных выборах в Верховную Раду, внезапно "перекрасившись" в зеленый цвет.

Подтверждающие фото появились в сети. В частности, снимки опубликовал народный депутат (внефракционный) Мустафа Найем. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На плакатах в зеленой гамме рядом с фото Кернеса разместили надпись "Харьков – лучший город для жизни в Украине". "Помогите разобраться, а это ещё праймериз БПП или уже глюк LIFT’а?" – отреагировал Найем, намекнув на социальный проект президента Владимира Зеленского LIFT.

Новости
Кернеса и Ко уличили в грабеже бюджета Харькова: раскрыта схема

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

mykharkov.info

Пользователи тут же отметили, что Кернес внезапно поменял стратегию. "Позеленел", "Примазался к модным цветам", – написали в комментариях, намекнув на желание Кернеса "сблизиться" с Зеленским.

Отметим, ранее мэр Харькова Геннадий Адольфович поддерживал кандидатуру Петра Порошенко на президентских выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов объединились в одну политическую партию для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Съезд политсилы, на котором пройдут первые переговоры, состоится 2 июня.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Геннадий КернесПетр ПорошенкоМустафа НайемВладимир ЗеленскийГеннадий Труханов
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-