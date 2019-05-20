"Позарился на чужое!" Кадыров с гневом набросился на Зеленского и заявил о разочаровании

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разочаровал его своей речью после инаугурации.

В личном Telegram-канале Кадыров высказал возмущение из-за того, что украинский лидер одной из главных своих задач назвал возвращение оккупированных Россией Донбасса и Крыма.

"Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается!" – написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров и Владимир Зеленский Коллаж

Он добавил, что инаугурационную речь Зеленского "редактировали за океаном", потому что президент "не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас", – написал Кадыров.

"Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают", – отметил он, заявив, что если бы России нужны были чужие земли, то Киев "давно стал бы областным центром на западе РФ".

"Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!" – уверяет Кадыров.

Напомним, что:

Зеленский стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Во время первой речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

Во время инаугурации народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его вывезли через боковой выход парламента и положили в карету скорой помощи .

Инаугурация Зеленского буквально взорвала соцсети, где украинцы активно делятся впечатлениями от вступления в должность нового лидера государства.

Все видеотрансляции инаугурации можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут.

Как писал OBOZREVATEL, после оглашения результатов голосования на выборах президента Украины Кадыров поздравил Зеленского с успехом и заявил о поддержке России.

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