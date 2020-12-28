Появился прогноз прохождения политсил в Раду: партия Порошенко нарастила поддержку, а Зеленского – потеряла

Украинский журналист и блогер Роман Шрайк обнародовал прогноз относительно вероятного состава Верховной Рады. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то фракция "Слуга народа" получила бы 159 мандатов, "Европейская солидарность" – 122, ОПЗЖ – 110, "Батьківщина" – 59.

Об этом он написал в своем канале в Telegram. Шрайк отметил, что это результат интегрального расчета рейтингов политических партий, которые он проанализировал по достоверным источникам.

По данным итогового рейтинга от Шрайка, партия Зеленского фактически теряет сотни парламентских мандатов, тогда как партия Порошенко почти на столько же нарастила свою поддержку.

"Составляю его прежде всего потому, что люблю циферки, во-вторых – чтобы ориентироваться в реальности, ведь даже известные социологические центры периодически выдают феерическую глупость", – написал журналист.

"Например, последний опрос "Рейтинга", который прекрасно разлетелся по Facebook, я здесь не размещал. "Свои" цифры я обычно не публикую, но в качестве итогов думаю, можно", – написал блогер.

По его расчетам, рейтинги политических сил на декабрь 2020 выглядят так: "Слуга народа" – 23,7%, "ЕС" – 18,3%, "ОПЗЖ" – 16,5%, "Батьківщина" – 8,8% .

Проектируя результаты на общее количество мандатов, Шрайк обратил внимание, что монобольшинства в новом парламенте не будет. Поэтому придется формировать коалицию из разных фракций.

"А теперь попробуйте составить из этого коалицию. Очевидно, что "ЕС" и "ОПЗЖ" в одной коалиции не будут. Мандатов "Батьківщины" для создания коалиции даже со "слугами" не хватает. То есть теоретически возможна или коалиция "СН" + "ЕС", или "СН" + "ОПЗЖ". "Батьківщину" добавлять по вкусу", – сиронизировал Шрайк.

Отметим, в Верховной Раде 9-го созыва 5 фракций и две группы. Во фракции "Слуга народа" 246 депутатов, ОПЗЖ – 44, "Европейская солидарность" – 27 "Батьківщина" – 24 "Голос" – 20.