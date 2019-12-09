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9 декабря • обновлено в 17:52
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"Поїхали!" Появилось видео с Зеленским перед началом "нормандского формата"

4.9т
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В сети появилось видео, снятое за несколько минут до того, как президент Украины Владимир Зеленский выехал на встречу лидеров "нормандской четверки" в Париже.

На кадрах видно, как он в сопровождении своей делегации идет по коридору отеля, а затем садится в президентский автомобиль. Ролик опубликовал Telegram-канал "Инсайдер UA" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда Зеленский подошел к авто с флагом Украины, то улыбнулся и сказал на украинском: "Поїхали!".

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На кону – судьба Украины. Все подробности, фото и видео нормандского саммита в Париже

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 декабря в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

  • 8 декабря в Париже был озвучен окончательный график саммита в нормандском формате.

  • В столицу Франции 9 декабря Зеленский прибыл с главой ОП Андреем Богданом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, советниками президента Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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