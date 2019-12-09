"Поїхали!" Появилось видео с Зеленским перед началом "нормандского формата"

В сети появилось видео, снятое за несколько минут до того, как президент Украины Владимир Зеленский выехал на встречу лидеров "нормандской четверки" в Париже.
На кадрах видно, как он в сопровождении своей делегации идет по коридору отеля, а затем садится в президентский автомобиль. Ролик опубликовал Telegram-канал "Инсайдер UA" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Когда Зеленский подошел к авто с флагом Украины, то улыбнулся и сказал на украинском: "Поїхали!".
Владимир Зеленский
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 декабря в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".
6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.
Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
8 декабря в Париже был озвучен окончательный график саммита в нормандском формате.
В столицу Франции 9 декабря Зеленский прибыл с главой ОП Андреем Богданом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, советниками президента Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко.
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