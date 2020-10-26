Появилось видео огромных очередей на сдачу протоколов голосования в Харькове

Членам участковых территориальных комиссий приходится много часов выстаивать в очередях, чтобы сдать в ТИК протоколы с результатами голосования на местных выборах в Украине.

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза опубликовал в Telegram видео из помещения ТВК в Харькове, где продолжается сдача протоколов (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Люди стоят в очереди, и ожидается, что будут стоять еще сутки, а может и больше, пока не сдадут", – написал он.

По данным Березы, с утра уже четырех женщин забрали скорые, потому что они потеряли сознание.

"Там душно. И многие без маски. Потому что в маске выстоять невозможно. Так что ситуация не лучшая. Вот такая диджитализация в реальности", – отметил политик.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала в Facebook, что информационная система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные, не развернута до уровня ТИК – на это не выделили средства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда ждать первых результатов выборов в Украине.