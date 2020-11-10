Появилось свежее фото "пропавшего" Кернеса из "Шарите"

Юрий Сергиенко Политика 20:13, 10.11.2020 Обновлено: 20:21, 10.11.2020

Появилась первая фотография Геннадия Кернеса, который был переизбран мэром Харькова на третий срок.

Снимок сделан в клинике "Шарите", где лечится городской глава, сообщает "Сегодня".

На фото также есть подпись от Кернеса: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".

Геннадий Кернес передал привет харьковчанам и тем, кто его потерял.
segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL правоохранители открыли уголовное производство из-за исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Оно было открыто после того, как соответствующее заявление подал руководитель одной из общественных организаций. Заявитель отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождения неизвестно.

Однако позднее полиция закрыла дело. Сообщение о расследовании по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" удалили с сайта правоохранителей после выхода новостей в СМИ.

Напомним, что Кернеса, который переизбрался на выборах 25 октября, официально зарегистрировали мэром Харькова.

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