Появилось свежее фото "пропавшего" Кернеса из "Шарите"
На снимке изображен мэр Харькова Геннадий Кернес под капельницей
Также кроме приветствия харьковчанам, городской глава передал привет тем, кто его потерял
Появилась первая фотография Геннадия Кернеса, который был переизбран мэром Харькова на третий срок.
Снимок сделан в клинике "Шарите", где лечится городской глава, сообщает "Сегодня".
На фото также есть подпись от Кернеса: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".
Как сообщал OBOZREVATEL правоохранители открыли уголовное производство из-за исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Оно было открыто после того, как соответствующее заявление подал руководитель одной из общественных организаций. Заявитель отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождения неизвестно.
Однако позднее полиция закрыла дело. Сообщение о расследовании по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" удалили с сайта правоохранителей после выхода новостей в СМИ.
Напомним, что Кернеса, который переизбрался на выборах 25 октября, официально зарегистрировали мэром Харькова.