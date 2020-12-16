Появилось решение ВАКС о недопустимости изменения прокурора Пономаренко по делу "Роттердам +"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) опубликовал решение об отсутствии оснований для изменения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталия Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств.

Такое решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Следственным судьей не установлено оснований, закрепленных в ст. 77 УПК Украины (для отвода прокурора. – Ред.), для его удовлетворения. При таких обстоятельствах следственный судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурора Пономаренко В.П.", – говорится в решении суда за подписью Сергея Мойсака.

Судья отметил, что прокурор Виталий Пономаренко выполнял и продолжает выполнять свои полномочия в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Упреки НАБУ в предвзятости Пономаренко во время расследования и закрытия дела "Роттердам+" судья Мойсак полностью опроверг.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, что 27 августа 2020 САП закрыла дело "Роттердам+". Причина – отсутствие доказательств вреда от действия формулы.

29 сентября решение САП поддержал Офис генерального прокурора. Впоследствии решение САП о закрытии дела законным признал Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 года.