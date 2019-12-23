"Пляшут стриптизерши": появилось провокационное видео с корпоратива НБУ

В сети появилось видео праздничного новогоднего корпоратива для сотрудников Национального банка Украины. Его отмечали прямо в стенах учреждения.
Ролик опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", – возмутился парламентарий.
Корпоратив в НБУ
Скриншот видео
Однако, как стало известно OBOZREVATEL, на самом деле никаких стриптизерш в НБУ не было. Коллектив регулятора действительно отметил наступающий Новый год непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом. На нем выступали два артиста. Вероятно, девушки, запечатленные на видео, были подтанцовкой одной из звезд.
Спустя два часа после торжественной части мероприятия каждое управление НБУ пошло отмечать по отдельности, кто куда захотел.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее ажиотаж разгорелся вокруг новогодней вечеринки партии "Слуга народа". Она прошла в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – CHI, который расположен на третьем этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.
На вечеринку планировали потратить около 1 миллиона гривен. Финансировать всю "тусовку" якобы должны были спонсоры партии. Этот факт вызвал бурное возмущение у украинцев.
Из-за громкого резонанса "слуги народа" решили заплатить запланированный миллион гривен из собственных карманов.
В сеть выложили цены на еду, которую якобы подавали в ресторане во время корпоратива: салаты стоили от 100 до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн, стоимость самой дорогой бутылки виски – около 35 000 гривен.
На корпоративе присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
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