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23 декабря • обновлено в 16:04
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"Пляшут стриптизерши": появилось провокационное видео с корпоратива НБУ

2.8т
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В сети появилось видео праздничного новогоднего корпоратива для сотрудников Национального банка Украины. Его отмечали прямо в стенах учреждения.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", – возмутился парламентарий.

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Корпоратив в НБУ

Корпоратив в НБУ

Скриншот видео

Однако, как стало известно OBOZREVATEL, на самом деле никаких стриптизерш в НБУ не было. Коллектив регулятора действительно отметил наступающий Новый год непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом. На нем выступали два артиста. Вероятно, девушки, запечатленные на видео, были подтанцовкой одной из звезд.

Спустя два часа после торжественной части мероприятия каждое управление НБУ пошло отмечать по отдельности, кто куда захотел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Партия Слуга народа
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фил филька
фил филька
вот все так у упоротых. главное навонять а потом разберемся надо было это или нет))
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