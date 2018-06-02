Появилось первое видео свадьбы Ляшко

В сети было опубликовано видео со свадьбы народного депутата Украины и лидера радикальной партии Олега Ляшко.

Политик накануне Олег Ляшко официально зарегистрировал брак со своей гражданской женой Роситой. Кадры со свадьбы опубликованы на сайте ТСН.

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук. Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов.

Сделать предложение Ляшко решил после 20 лет гражданского брака. У пары есть дочь Влада.

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