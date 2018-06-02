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Появилось первое видео свадьбы Ляшко

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В сети было опубликовано видео со свадьбы народного депутата Украины и лидера радикальной партии Олега Ляшко.

Политик накануне Олег Ляшко официально зарегистрировал брак со своей гражданской женой Роситой. Кадры со свадьбы опубликованы на сайте ТСН.

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук. Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов.

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Сделать предложение Ляшко решил после 20 лет гражданского брака. У пары есть дочь Влада.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Мелитополя женился на молодой модели.

Персона
Олег Ляшко
Место
УкраинаКиев
Объект
Радикальная партия
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