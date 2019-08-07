Появилось первое фото Зеленского из Турции: все подробности

В сети опубликовали первое фото официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Снимок в Twitter выложил посол Украины в Турции Андрей Сибиха.

"Первый официальный визит президента Владимира Зеленского в Турцию начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал он.

Отметим, что Зеленский пробудет в Турции два дня – 7-8 августа. В Анкаре запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле президент встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Добавим, что ранее на брифинге в Киеве Зеленский заявил, что может прервать визит в Турцию, если будет эскалация конфликта на Донбассе.

"Я сейчас уже должен был лететь в Турцию, сейчас срочно будем вылетать, если что-то у нас состоится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает, и с пониманием относится президент Турции Эрдоган. Я надеюсь, что все будет спокойно", – отмечал президент.

Владимир Зеленский в Турции Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Также Зеленский заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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