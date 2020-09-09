На срочном заседании ТКГ Украина согласилась на совместную инспекцию поселка Шумы

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шуми, Донецкая область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Отмечается, что ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе Шумов в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", – сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Карта

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук добавил, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения", – сказал он.

Также Кравчук назвал инспекцию позиций "проявлением доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.

Поясним, что официально террористы в ТКГ не входят, но входят представители России. В сообщении ОП не уточняется, кто именно будет проводить инспекции.

Украинские представители ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский и Сергей Гармаш высказали свои опасения по поводу решения ТКГ.

В Офисе президента пояснили, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций. Юридически инспекцию позиций будет проводить посредник – ОБСЕ, а не стороны конфликта, однако в сопровождении представителей сторон.

Добавим, что в "МИД ДНР" подтвердили, что совместная инспекция будет проведена в четверг, 10 сентября.

"В совместной инспекции, которая состоится при наблюдении СММ ОБСЕ завтра, 10 сентября, в 14:00, примут участие представители "ДНР" и представители Украины в СЦКК", – говорится в информации террористов.

"Республика" решила отправить на инспекцию генерал-майора ВС России Руслана Якубова (Вахитова). Он внесен в базу "Миротворца".

Руслан Вахитов. Миротворец

Также главарь "ДНР" Денис Пушлин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".

"Принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", – отметил он.

Скриншот

С чего все началось

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций у поселка Шумы. Пушилин сказал, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно строить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений в позициях ВСУ.

Срыв перемирия

На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.

Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после обстрелов на Донбассе, в которых понесли потери ВСУ. Он назвал обострение на Донбассе очевидными попытки сорвать режим прекращения огня.

Только 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на срыв перемирия на Донбассе российскими террористами.

Как сообщал OBOZREVATEL: