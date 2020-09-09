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Появились результаты срочного заседания ТКГ по Донбассу

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
5,8 т.
Появились результаты срочного заседания ТКГ по Донбассу

Состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", – подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук добавил, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения", – сказал он.

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  2. Политика