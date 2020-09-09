Появились результаты срочного заседания ТКГ по Донбассу

Состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", – подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук добавил, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения", – сказал он.

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