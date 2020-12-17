Появились подробности последних дней жизни Кернеса: врачи надеялись на чудо

В последние дни жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса его состояние резко ухудшилось, но врачи надеялись на чудо.

Об этом изданию "Страна" сообщил его друг, олигарх Павел Фукс. Он добавил, что еще пару недель назад Кернес чувствовал себя хорошо.

"Обидно, что еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил: "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо", – рассказал Фукс.

По его словам, в последний раз с Кернесом он общался три дня назад.

"Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колет и болит", – вспоминал друг умершего.

С его слов, прощание и похороны Кернеса пройдут на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.