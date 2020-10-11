Появились подробности о состоянии больного коронавирусом Порошенко

Кирилл Лютый Политика 19:43, 11.10.2020 Обновлено: 21:03, 11.10.2020

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, улучшилось.

Об этом сообщил представитель Порошенко в комментарии УП в воскресенье, 11 октября.

"Ему [Порошенко] лучше", – коротко прокомментировали у 55-летнего нардепа и лидера партии "Европейская солидарность".

Отметим, коронавирусом также заразилась нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич. Она заболела COVID-19 уже второй раз.

Как писал OBOZREVATEL, о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. Но его супруга Марина Порошенко получила негативные результаты тестов на COVID-19.

3 октября жена нардепа сообщила, что его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Позже она рассказала, что у Порошенко ухудшилось состояние крови – она стала очень густой.

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