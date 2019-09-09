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9 сентября • обновлено в 11:00
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Появились первые результаты скандальных выборов России в Крыму

4.8т Читать материал на украинском

Партия "Единая Россия" лидирует на российских выборах, организованных оккупантами, в парламенты Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает ЦИК России. Согласно данным комиссии, "Единая Россия" набирает 37,63% голосов после обработки более, чем 5% протоколов в Севастополе.

На втором месте находится ЛДПР – 18,9%, на третьем – КПРФ – 18,59%.

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Далее партии получили такое количество голосов: Справедливая Россия – 9,53%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7,19% и "Коммунисты России" 3,4%.

После обработки более, чем 1% протоколов по Крыму, голоса распределились так: партия "Единая Россия" получает 43,77% голосов, затем идут партии ЛДПР – 21,66%, КПРФ – 9,8%, Справедливая Россия – 7,17%, "Коммунисты России" – 5,18%, Партия пенсионеров – 3,54%, Партия "Родина" – 2,29%, "Патриоты России" – 0,86%.

Результаты скандальных выборов России в Крыму

Результаты скандальных выборов России в Крыму

www.c-inform.info

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, в которой высмеял выборы в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в воскресенье, 8 сентября, состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны.

Россияне избирали региональные и местные органы власти, а также "отдали" вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
с чего это вдруг они "скандальные"?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса».
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Не желающих голосовать оккупанты уже расстреляли?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пушкин Серёга:"Не желающих голосовать оккупанты уже расстреляли?" Какой Вы кровожадный. Зачем расстреливать! Просто заполнили бюллетени за них, чтобы люди не уставали.
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