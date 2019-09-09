Появились первые результаты скандальных выборов России в Крыму

Партия "Единая Россия" лидирует на российских выборах, организованных оккупантами, в парламенты Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает ЦИК России. Согласно данным комиссии, "Единая Россия" набирает 37,63% голосов после обработки более, чем 5% протоколов в Севастополе.

На втором месте находится ЛДПР – 18,9%, на третьем – КПРФ – 18,59%.

Далее партии получили такое количество голосов: Справедливая Россия – 9,53%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7,19% и "Коммунисты России" 3,4%.

После обработки более, чем 1% протоколов по Крыму, голоса распределились так: партия "Единая Россия" получает 43,77% голосов, затем идут партии ЛДПР – 21,66%, КПРФ – 9,8%, Справедливая Россия – 7,17%, "Коммунисты России" – 5,18%, Партия пенсионеров – 3,54%, Партия "Родина" – 2,29%, "Патриоты России" – 0,86%.

Результаты скандальных выборов России в Крыму www.c-inform.info

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, в которой высмеял выборы в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в воскресенье, 8 сентября, состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны.

Россияне избирали региональные и местные органы власти, а также "отдали" вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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