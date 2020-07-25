Появились новые данные и фото о шикарном поместье и семье главы СБУ Баканова

Загородное поместье руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова находится в селе Ходосовка Киевской области.

Как пишет "Страна", у Баканова двор с ухоженным садом, персональным озером и двухэтажным особняком (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Поместье находится прямо рядом с проезжей частью, территория не охраняется, а дом видно, что обжитой. На территории слышен собачий лай и стоят лейки, инструменты, сушилка для белья, на помосте у озера ротанговая садовая мебель, на летней кухне лежит все для барбекю", – говорится в сообщении.

Много времени и усилий хозяева посвящают ландшафтному дизайну на участке. Трава на газонах идеальная, все деревья подстрижены в форме шара. Вдоль дорожек растут разнообразные хвойные: голубые ели, туи, декоративные сосны.

Усадьбу семьи Баканова можно увидеть на фото, которые размещают его дети в соцсетях.

Сыновья Артур и Степан активны в Instagram. Правда, Артур там присутствует под фамилией мамы. Он в 2018 году закончил КНЭУ им. Гетьмана и сейчас работает в компании "Карпатнефтехим".

"Парень любит красивую жизнь. Ходит в ночные клубы, снимает видео за рулем дорогих авто, путешествует по всему миру (от Германии и Греции до экзотических курортов). К примеру, этой зимой возил свою девушку во французский Куршавель", – пишет издание.

Его младший брат Степан – ученик школы 134 имени Юрия Гагарина, которая находится на Печерске. Он занимается футболом и вместе с друзьями организовал музыкальную группу.

Участок Ивана Баканова в селе Ходосовка strana.ua

Двухэтажный особняк Ивана Баканова strana.ua

Старший сын Баканова Артур strana.ua

У Артура Баканова целая коллекция фотографий со звездами strana.ua

Младший сын Баканова Степан strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, рыночная стоимость особняка Баканова – от 7 до 8 млн гривен.