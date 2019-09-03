Появились неутешительные новости об обмене пленными

Обмен пленными между Украиной и Россией во вторник, 3 сентября, скорее всего, опять не состоится.
Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости. По его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена не существует в принципе.
Рыбин сообщил об отсутствии подвижек в вопросе помилования украинским президентом Владимиром Зеленским граждан, участвующих в обмене.
Обмен пленными
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новую схему обмена пленными с Украиной.
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