Появились неутешительные новости об обмене пленными

Обмен пленными между Украиной и Россией во вторник, 3 сентября, скорее всего, опять не состоится.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости. По его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена не существует в принципе.

Новости Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Рыбин сообщил об отсутствии подвижек в вопросе помилования украинским президентом Владимиром Зеленским граждан, участвующих в обмене.

Обмен пленными Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новую схему обмена пленными с Украиной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!