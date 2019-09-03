Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 10:00
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Появились неутешительные новости об обмене пленными

838 Читать материал на украинском

Обмен пленными между Украиной и Россией во вторник, 3 сентября, скорее всего, опять не состоится.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости. По его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена не существует в принципе.

Новости
Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Рыбин сообщил об отсутствии подвижек в вопросе помилования украинским президентом Владимиром Зеленским граждан, участвующих в обмене.

Обмен пленными

Обмен пленными

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новую схему обмена пленными с Украиной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...