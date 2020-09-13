Появилась реакция Украины на российские "выборы" в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 13 сентября так называемых "выборов" в незаконные органы на оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как сообщается на официальном сайте МИД, такие действия Кремля являются продолжением грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Автономная Республика Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что проведение таких "выборов" является грубым нарушением не только Конституции и законодательства Украины, но и основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, обязательств РФ по двусторонним международным договорам и другим нормам международного права, ряда резолюций Генассамблеи ООН.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", – подчеркнули в МИД.

Ведомство также призвало иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов т.н. "выборов" на временно оккупированной территории Крыма, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября в России проходит единый день голосования.

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