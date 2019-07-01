"Появилась надежда!" Зеленский увидел возможное окончание горячей фазы войны

Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к "достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе".

Такое заявление в Facebook сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса", – сообщил глава государства.

Гарант добавил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

"Я говорил, что не буду вам врать и что-то обещать. Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир, и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась", – сообщил он.

Также Зеленский призвал всех "не поддаваться на панику и провокации", и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою важную и очень сложную работу.

"Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех", – заключил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия призвала Украину и "ЛНР" полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств на Донбассе.

Также в России обвинили власти Украины, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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