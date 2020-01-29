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29 января • обновлено в 14:44
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Поярков угрожал Зеленскому: суд вынес решение

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В среду, 29 января, Шевченковский районный суд Киева избрал ведущему и художнику Сергею Пояркову меру пресечения в виде освобождения под личное обязательство.

Суд постановио, что Поярков обязан должен сам появляться на допросе прокуроров.

Напомним, что Пояркова обвиняют в "угрозе убийством" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщил в Facebook политолог Андрей Смолий, Поярков 27 января явился на допрос в СБУ, где его обвинили по ч.1 ст. 346 УКУ "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".

Поярков и Зеленский

Поярков и Зеленский

Смолий отметил, что уголовное производство начали из-за личного видеоблога Пояркова.

Волонтер Мирослав Гай Facebook написал, что "СБУ и прокуратура превратили суд в цирк, дискредитировали президента и нанесли имиджевые потери Украины".

"В чем суть обвинения ... Поярков, голосом Ляшко, в своем блоге сказал, что когда Зеленский сдаст Украину, народ "найдет его пятую точку и разорвет на куски". И вся эта глупость зачитывалась прокурором, а затем защитой под кучу камер и стримов. Формулировка "Пятая точка Зеленского" звучало раз десять. СБУ и прокуратура унижают президента и Украине. О суде я уже не говорю", – отметил он.

Поярков на суде

Поярков на суде

Прямий

Добавим, что личное обязательство предусматривает, что Поярков обязан являться по вызову, в частности, для проведения процессуальных действий. Он не должен покидать город, в котором проживает без разрешения следователя, прокурора или суда. О смене места жительства обязан уведомить правоохранителей.

Поярков на суде

Поярков на суде

Facebook Мирослав Гай

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямий" после резких заявлений ведущего и художника Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Сергей Поярков Владимир Зеленский Мирослав Гай
Место
Украина Киев
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
мера присечения,отпустить. так бы поступили и в эвропэ и в америке,но мы пока ни то ни сё
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