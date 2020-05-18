Украинский художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков жестко отреагировал на антисемитский скандал, который разгорелся в студии телеканала NewsOne.

В своем блоге он показал фрагмент, в котором одиозный политэксперт Вадим Карасев заявил, что на стороне Адольфа Гитлера якобы воевали целые еврейские дивизии СС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пояркова возмутили как лживые высказывания Карасева, так и тот факт, что его поддержал ведущий NewsOne. В частности, тот заявил, что озвученные гостем программы фейки – это общепризнанный исторический факт.

"Я хочу обратиться к руководству канала. Это официальная позиция вашего канала? Ваш канал поддерживает мнение о том, что якобы существовали еврейские дивизии СС? После того, как ваш ведущий активно выступил на стороне Карасева, ваша реакция, черт побери, обязательна!" – возмутился Поярков.

Сергей Поярков Скриншот видео

Кроме того, он потребовал надлежащей реакции от фракции ОПЗЖ, представители которой также присутствовали в студии во время инцидента.

"Я, конечно, хочу официальную реакцию ОПЗЖ. Как вам вообще мысль о существовании еврейских дивизий СС? Что вы будете делать, если "группенфюрер" Карасев пришлет вам именное приглашение вступить в его личную еврейскую дивизию СС? Допустим, в звании "группенфюреров". Как вы на это отреагируете?" – обратился к ОПЗЖ художник.

"Очень я хотел бы еще узнать мнение президента. Господин президент Зеленский, я хочу обратиться к вам: ваша реакция на это? Ни при одном другом президенте Украины такой махровой ксенофобии и антисемитизма никто себе не позволял. Ваше молчание – это прямая поддержка злостного демарша антисемитизма", – добавил он, требуя вмешательства в ситуацию и от главы государства.

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