Повышение статуса минской ТКГ поможет России избежать ответственности – Елисеев

Повышение статуса Трехсторонней контактной группы несет риски для Нормандского формата и поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Об этом написал Чрезвычайный и полномочный посол, советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье "Изменения в минском процессе. Что и зачем предлагает Банковая?" для НВ.

"Нельзя недооценивать риски повышения статуса минского трека для самого Нормандского формата. Особенно на фоне отсутствия перспектив проведения берлинской встречи на высшем уровне в ближайшее время и сосредоточения все большего внимания европейских лидеров на преодолении последствий пандемии", – считает Елисеев.

Он напомнил, что на всех предыдущих этапах переговоров Москва пыталась перенести решение вопросов, связанных с выполнением Минских договоренностей, именно в рамки ТКГ, повысив ее статус.

"Таким образом она (Москва – ред.) Стремилась минимизировать поддержку, которую получала Украина со стороны партнеров в нормандской формате (где есть только Украина и Россия, и никаких" приглашенных представителей Донецка и Луганска "), создать условия для прямого диалога Киева с ОРДЛО , взять на себя лавры посредника и зафиксировать наличие гражданского конфликта в Украине, приближая перспективы смягчения антироссийских международных санкций ", – заметил дипломат.

Константин Елисеев считает ошибочной логику, подводимой под необходимость повышения статуса украинской делегации.

"Речь идет якобы об отсутствии на предыдущем этапе в украинских представителей полномочий для реализации достигнутых в ТКГ договоренностей, а заведение в переговорный процесс правительства даст им для этого достаточный инструментарий и министерский аппарат. Вроде и нет нарушений Россией практически всех ее обязательств по минскому договоренностями" , – подчеркнул он.

Елисеев отметил, что таким образом своими действиями Украины создает ложное впечатление и демонстрирует всему миру, что якобы причиной отсутствия прогресса в мирном процессе является отсутствие достаточных полномочий в украинских чиновников.

"Следовательно, видим дальнейшее смещение акцента с невыполнение Россией базовых условий безопасности Минских договоренностей, что должно быть предпосылкой любого дальнейшего продвижения на политическом треке. Так же на второй план отходит блокировка восстановления украинской правового поля на временно оккупированных территориях и возвращение Россией экспроприированных украинских предприятий, что создало бы должное основание для реализации гуманитарных или экономических инициатив, включая осуществление социальных выплат ", – сказал Константин Елисеев.

"В результате вся "асимметричность "действий Банковой свелась вместо освещения деструктивной роли российской стороны в исключительно перекладывание на украинское правительство дополнительной ответственности за урегулирование ситуации в Донбассе", – резюмирует советник пятого Президента.

Включение руководителей отдельных парламентских комитетов к украинской делегации в Трехсторонний контактной группе не означает, что они будут иметь полномочия от имени всего парламента. Об этом написал Чрезвычайный и полномочный посол, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье. Он отмечает, что возникают вопросы относительно статуса и мандата представителей украинского парламента в Минске.

"Много вопросов вызывает включение в состав делегации украинских парламентариев в статусе глав комитетов. В первую очередь, нуждается в объяснении, или уполномочила Верховная Рада Украины их на такие переговоры? Напомню, Ирина Геращенко, принимая в свое время участие в работе гуманитарной подгруппы, имела отдельный от депутатского статус уполномоченного президента по мирному урегулированию ", – отмечает Константин Елисеев.

"Во-вторых, даже три (и более) председателей парламентских комитетов в составе делегации не имеют полномочий согласовывать то, что требует согласия Верховной Рады Украины. И третье, любые договоренности, спущенные из Минска, не получат безапелляционной поддержки парламента, в частности из общественный резонанс и сомнительный авторитет, которого вы успел заслужить главный генератор инициатив мирного урегулирования на Донбассе ", – добавил дипломат.