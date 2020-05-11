"Повторил бы судьбу Каддафи": Поклонская рассказала о будущем Януковича в Украине

Антон Малиновский Политика 19:16, 11.05.2020

Экс-"прокурор" аннексированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что беглый экс-президент Украины Виктор Януковч повторил бы судьбу Муаммара Каддафи.

Об этом она рассказала во время интервью с Дмитрием Гордоном на его YouTube. Отвечая на вопрос, предал ли Янукович Украину, она заявила, что его свергли якобы незаконно, а если бы он остался, то повторил бы судьбу экс-лидера Ливии Каддафи, которого убили в 2011 году.

"Янукович – незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его бы судьба, наверное была бы такой, как у Каддафи", – заявила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская запаниковала из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы на территории аннексированного Крыма.

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