"Повод для радости": глава МИД высказался о "деликатных" переговорах Зеленского с Путиным

Между Украиной и Россией ведутся "очень активные" переговоры по новому обмену пленными.

Об этом в интервью hromadske заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, подчеркнув, что в переговорах не участвуют западные партнеры, поскольку диалог очень "деликатный".

Дипломат уточнил, что о предварительном обмене с главой РФ Владимиром Путиным договаривался лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал Пристайко.

Путин и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточнил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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