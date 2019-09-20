Главная Новости
20 сентября • обновлено в 23:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Повод для радости": глава МИД высказался о "деликатных" переговорах Зеленского с Путиным

768 Читать материал на украинском

Между Украиной и Россией ведутся "очень активные" переговоры по новому обмену пленными.

Об этом в интервью hromadske заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, подчеркнув, что в переговорах не участвуют западные партнеры, поскольку диалог очень "деликатный".

Дипломат уточнил, что о предварительном обмене с главой РФ Владимиром Путиным договаривался лично президент Украины Владимир Зеленский.

Новости
"Опасный маньяк!" Озвучена версия, чего Путин добивается от Зеленского

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал Пристайко.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточнил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel