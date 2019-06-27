"Повелся на развод России": Климкин прошелся по Зеленскому после скандала

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал скандал из-за обвинений президента Владимира Зеленского в том, что глава МИД не согласовал с ним ноту, направленную Кремлю.

Свой ответ на выступление главы государства разместил он в Facebook.

"Эмоции – это хорошо. Без эмоций работать не могу и не умею. Возможно, это меня и держит здесь уже 5 лет. Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая – российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая – наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ", – написал он.

Климкин прошелся по Зеленскому

Климкин подчеркнул, что российская нота была ловушкой. "Она была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе президента банально попался", – заявил министр.

Нота России Facebook Павла Климкина

Нота России Facebook Павла Климкина

"Повестись на российский дипломатический развод – это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не вправе их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Ага, конечно", – отметил он.

Ответ Украины Facebook Павла Климкина

Ответ Украины Facebook Павла Климкина

Климкин также напомнил, что Международный трибунал ООН безоговорочно обязал Россию вернуть украинских моряков на родину.

"Изложенная в нашей ноте аргументация – это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", – отметил он.

Климкин также обратился к Зеленскому.

"Если кто-то хотел гарантировать себе комфортные встречи в Осаке – не получится. Мы делаем все, чтобы эти встречи были в первую очередь результативными и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой", – написал он.

"И напоследок. По сути – все понятно, а вот по коммуникации – есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?" – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Министр Павел Климкин ответил, что МИД имел полномочия без согласования с ним направлять упомянутый ответ.

Украинцы бурно отреагировали на ссору и обвинили президента в бездействии.

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