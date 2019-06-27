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"Повелся на развод России": Климкин прошелся по Зеленскому после скандала

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал скандал из-за обвинений президента Владимира Зеленского в том, что глава МИД не согласовал с ним ноту, направленную Кремлю.

Свой ответ на выступление главы государства разместил он в Facebook.

"Эмоции – это хорошо. Без эмоций работать не могу и не умею. Возможно, это меня и держит здесь уже 5 лет. Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая – российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ", – написал он.

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Климкин прошелся по Зеленскому

Климкин прошелся по Зеленскому

Климкин подчеркнул, что российская нота была ловушкой. "Она была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе президента банально попался", – заявил министр.

Нота России

Нота России

Facebook Павла Климкина

Нота России

Нота России

Facebook Павла Климкина

"Повестись на российский дипломатический развод это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не вправе их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Ага, конечно", – отметил он.

Ответ Украины

Ответ Украины

Facebook Павла Климкина

Ответ Украины

Ответ Украины

Facebook Павла Климкина

Климкин также напомнил, что Международный трибунал ООН безоговорочно обязал Россию вернуть украинских моряков на родину.

"Изложенная в нашей ноте аргументация это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", – отметил он.

Климкин также обратился к Зеленскому.

"Если кто-то хотел гарантировать себе комфортные встречи в Осаке – не получится. Мы делаем все, чтобы эти встречи были в первую очередь результативными и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой", – написал он.

"И напоследок. По сути – все понятно, а вот по коммуникации есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?" – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Министр Павел Климкин ответил, что МИД имел полномочия без согласования с ним направлять упомянутый ответ.

  • Украинцы бурно отреагировали на ссору и обвинили президента в бездействии.

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Персоны
Павел КлимкинВладимир Зеленский
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Аллф Алла
Аллф Алла
Да Клімкін ше той порохобот...
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Чугункиину то поз, пусть стоят, он не сидит и пиарится на низ
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