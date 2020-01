"Нужно уважать!" Посольство США жестко обратилось к России из-за Украины

Посольство США в Украине в День Соборности призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Об этом говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter. Там также опубликовали поздравление, которое записала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В День Соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая с Крымом и Донбассом, а также ее территориальных вод", – отметили в посольстве.

Со своей стороны Квин в своем видеообращении призналась, что единство украинцев, а также их энтузиазм и преданность в разные исторические времена "вдохновляли ее и других людей по всему миру".

"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Они продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. США поддерживают народ Украины в День Соборности и каждый день", – подчеркнула она.

On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters. https://t.co/uAWBWGaTVT