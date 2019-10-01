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1 октября • обновлено в 10:12
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"Потр*хаться не найдется?" В сеть попало провокационное видео со "слугой народа"

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В сети опубликовали ролик, на котором предположительно николаевский нардеп от "Слуги народа" Артем Черноморов флиртовал с девушкой в ночном клубе.

Кадры показал Telegram-канал "Николаев онлайн". При этом указано, что видео было снято задолго до того, как Черноморов выдвинул свою кандидатуру в нардепы.

Причем, кадры все это время были на его же страничке во "ВКонтакте".

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Черноморов во всю флиртовал с девушкой в ночном клубе

Черноморов во всю флиртовал с девушкой в ночном клубе

На видео мужчина спрашивает у девушки: "У вас потр*хаться не найдется?", на что она отвечает, чтобы шел искать дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Черноморов оконфузился на своей странице в Facebook, допустив ошибку в посте.

Также он проявил хамское отношение на рабочем месте к бывшему политзаключенному Кремля, депутату от фракции "Европейская солидарность" Ахтему Чийгозу, что вызвало возмущение пользователей сети.

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Место
Украина Николаев
Тег
Партия Слуга народа
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