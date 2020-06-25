Простите, но я буду груб. Постараюсь обойтись без мата в тексте, но думаю я про все это именно матом. В Карпатах и Закарпатье стихийное бедствие. Потопы после ливня, размытые дороги, авария на газопроводе, села в изоляции - страшное кино можно снимать. Государство борется со стихией в авральном режиме. Президент поручил министру Авакову и премьеру Шмигалю вылететь к месту бедствия и на месте непосредственно руководить процессами. Все логично - МЧС входит в структуру МВД, а премьер оптималная фигура для решения любых вопросов на уровне правительства. Будь то снабжение в экстримальных условиях, отселение, восстановление коммуникаций. Уже работают. Из хорошего у меня все. Дальше пошли вопросы почти с матом.

Дорогие мои друзья. Это не первое и не последнее наводнение с разрушениями в Карпатах за последние лет двадцать. Правильно, да? Я перепрошую, а чего вы ждали? Когда тотально вырубали лес в Карпатах, нарушая сложившуюся эко-систему, не думали о последствиях? Или это чужие приехали и вырубили? Нет, это кум подрядился пилить, сосед на дальномере этот лес возил. Голова сильрады, за которого вы голосовали все это прикрывал. Лысые Карпаты теперь воду не держат - и кто виноват? Мафия? Донецкая или своя? Вы безответственные дети, которые не думают о последствиях поступков. Я помню, когда с поездками на бляхах возникли проблемы, так местные сразу поднялись. Тысячами перекрыли дороги, даже полиция не могла справиться. Смогли, когда кармана коснулось? А почему грузовики с лесом столько лет выпускали? Где были ваши депутаты, которых вы выбирали? Когда в Киев шли тяжелые грузовики с речным камнем для оформления красивых участков богатеев - молчали? Денежка здесь и сейчас и после нас хоть потоп? Вот, получите потоп. Природа не прощает варварства. А вы ее просто насиловали ради денег. В самом деле - чего вы ждали в результате? Натирки мазями и массажа? А теперь катастрофа. Вся страна должна помочь. Помочь расплатиться за жадность и варварство. Куму, который лесоруб, большой привет. И голове сильрады - тоже.

Отдельный привет экологам на государственной зарплате и на грантах из ЕС. Закрыли денежками глазки вам, да? А тут выясняется, что даже во время моратория через подставные фирмы именно карпатский лес из Украины стал самым крупным источником древесины для Икеи. В Швеции экспорт леса вообще запрещен - так украинским закроют потребности. Мы потом табуреточки купим. И получим наводнение. А борцы за экологию получат грант на расходы от покупателей этого леса в ЕС и будут молчать наглухо. Вот такая фигня, малята. Круговая порука и продажность дали ожидаемый результат. Или вы ждали, что природа все стерпит?! Вот и Шацкие озера уходят - воды не хватает, вся ушла на полив ожины на экспорт. Любителям бурштына приготовиться. Там тоже скоро приснится экологии очень страшный сон...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.