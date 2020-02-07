"Потомки не простят!" Порошенко призвал Зеленского подтвердить курс на ЕС и НАТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, что год назад по его представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

По словам Порошенко, новый президент Владимир Зеленский якобы подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины, а Рада по инициативе команды "Европейской солидарности" проголосовала за постановление о неизменности именно такой стратегии, на самом же деле реальные шаги не делаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Однако слова – пусты, когда не подкреплены конкретными делами. Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила – готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", – отметил Порошенко.

Он сообщил, что в мае состоится Парламентская ассамблея НАТО.

"Наша задача – добиться, чтобы ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства. Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательства не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО – принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию.

А когда видим, как Россия целенаправленно разрушает проукраинскую коалицию при очевидной беспомощности украинской власти, понимаем, что, возможно, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе. Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустим шанс – потомки не простят!" – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко вынес на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС ряд важных вопросов.

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