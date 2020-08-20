Поток беженцев и второй фронт: какую угрозу для Украины несет ситуация в Беларуси

Вторую неделю подряд в Беларуси продолжаются массовые протесты народа, который не согласился с результатами президентских выборов. Эксперты рассматривают как минимум три возможных сценария развития ситуации в стране. Между тем в Офисе президента не скрывают подготовки к возможной опасности на украинско-белорусской границе.

О том, какие риски для Украины несет ситуация в Беларуси, читайте в материале OBOZREVATEL.

Оценка Зеленского

Заранее к возможной опасности со стороны государства-соседа начали готовиться на Банковой. В понедельник президент Владимир Зеленский созвал силовиков чтобы рассмотреть, чем ситуация в Беларуси грозит Украине.

"Проведенная оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включительно с различными типами эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов. Проведен анализ рисков непосредственно для Украины", – сообщили в ОП.

Протестующие в Беларуси могут подвергаются преследованиям силовиков

Опасность из-за границы

Помимо силовиков президент пригласил на совещание по оценке рисков и председателей областных госадминистраций. Ведь с севера с Беларусью граничит сразу пять областей Украины: Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская. Участок довольно большой – протяженность северной границы с Белорусью составляет 1084 км.

Еще после задержания "вагнеровцев" в МИД Беларуси заявили о договоренности усилить здесь пограничный режим для недопущения попыток дальнейшей дестабилизации. В Госпогранслужбе Украины подчеркивают, что на 19 августа никаких провокаций на белорусско-украинском участке не зафиксировано. Но после выборов президента и явно не мирного отношения силовиков к протестующим в Беларуси, необходимость вести тщательное наблюдение за общим участком границы лишь увеличилось.

"Мы понимаем, что ситуация в Беларуси сейчас напряженная, – комментирует OBOZREVATEL спикер ГПСУ Андрей Демченко, – "И чтобы не допустить провокаций, мы охраняем этот участок в усиленном режиме. Учитываем всю имеющуюся информацию, как полученную собственными силами, так и из других силовых структур, которая может повлиять на охрану госграницы".

В то же время, наращивание военного присутствия РФ в Беларуси или перемещения военной техники вдоль линии северной границы с Украиной пока не увидели. "Если говорить о линии госграницы, мы не фиксируем пересечения военной техники вблизи именно нашей стороны", – добавили пограничники.

Впрочем были замечены и попытки расшатать ситуацию, чтобы вызвать обеспокоенность у людей, пересекающих белорусско-украинскую границу. Правда, на этом участке расположено более 20-ти пунктов пропуска. 14 из них официально закрыты решением правительства из-за пандемии коронавируса. Но на 7 пунктах осуществляют оформление граждан.

"Несколько дней назад гуляла информация, что белорусская сторона закрывает пункты пропуска со своей стороны. Но это неверная информация, никакого информирования от белорусской стороны не было. Пункты пропуска на 7 направлениях продолжают функционировать", – отметил Демченко.

Как подчеркивает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии OBOZREVATEL, подобные провокации на границе будут иметь место и в дальнейшем.

"Когда мы говорим о белорусской территории, где проходят протесты и продолжается дестабилизация, активно действуют российские спецслужбы, Украина должна усилить контроль за рубежом. Возможны такие провокации, например, как в случае распространения информации, что из Украины идут радикалы и "Правый сектор", якобы, попытается захватить Минск", – предположил Самусь.

Поток мигрантов

По данным оппозиционных СМИ Беларуси, после массовых задержаний людей во время протестов пропали без вести 76 граждан. Но реакция официального МВД Беларуси была более похожа на неуклюжее оправдание: "Многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется вовремя".

Как предполагают в аналитическом центре "Inpolit", после жестоких избиений и задержаний людей в Беларуси силовые органы могут начать и преследования граждан.

"Может идти большая куча беженцев из Беларуси, которые будут искать убежище в Украине", – допускает политический эксперт Сергей Быков, – но этих беженцев необходимо будет трудоустроить, им предстоит дать достойную зарплату, взять на себя социальные функции. Я не думаю, что сегодня Украина готова оказывать поддержку гражданам других стран".

Преследования протестующих в Беларуси могут спровоцировать волну миграции в Украину

В то же время, первые случаи есть. Из-за преследований в Беларуси в Украину сбежала бывшая ведущая государственного телеканала СТВ Татьяна Бородкина.

"Меня, маму двух дочерей, мирного человека, пытались унизить и запугать! Приехали прямо в мой дом! К сожалению, я вынужденно покинула родную страну. Мне нужно сохранить моих детей. Но я с Вами! Расскажем всему миру! Мы победим! Я не хочу жить за границей, я хочу домой. Мой хороший, мирный народ этого ужаса никогда не забудет и не сможет простить", – написала Бородкина в Facebook.

Впрочем, по данным ГПСУ о массовых случаях миграции из Беларуси говорить рано.

"В среднем пассажиропоток в сутки как на въезд, так и на выезд из Украины на этом участке составляет около 4 тысяч человек. Увеличение пассажиропотока на этом участке мы не отмечаем. Пока не было заявлений именно сотрудникам ГНСУ в пунктах пропуска от любых иностранцев, что они, следуя в Украину, хотели бы получить статус беженца или политическое убежище в Украине", – констатировал Демченко.

Второй фронт

Крупнейшим из рисков для Украины является сценарий военной эскалации в Беларуси в том случае, если Путин введет войска для установления контроля в стране. По мнению бывшего посла Украины в Беларуси (2010-2011 гг.) Романа Бессмертного, начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени. По его источниками, Россия уже начала наращивать военное присутствие внутри соседней нам страны.

Эксперты уверены, что РФ начала наращивать военное присутствие в Беларуси

"Уже двое суток в направлении Минска идут колонны военной техники и личного состава. Казармы, которые были уволены, потому что Лукашенко, видите, надо было прикрыть западные границы, они освобождались на самом деле под российский спецназ и военные части РФ . Там уже присутствуют российские войска ", – рассказал дипломат. По его мнению, война для Путина является одним из инструментов внешней политики.

"Если будет сохраняться статус "кво" и оппозиция по факту не будет на себя перебирать власть, то я говорю – гарантировано, это проявится к концу текущей недели", – добавил Бессмертный.