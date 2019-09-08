"Потерялся по дороге": в обмене пленными между Киевом и Москвой всплыли странности

Во время обмена пленными между Украиной и Россией "потерялся" один из заключенных граждан РФ — участник кровавых одесских беспорядков 2 мая 2014-го Сергей Долженков. В конце августа того выпустили из СИЗО, но в списке на обмен его имени не оказалось.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский, поделившись своими мыслями в соцсети Facebook. Он предположил, что таким образом Россия решила просто замести следы, как и в случаи с делом обвиняемого в сбитии "Боинга" Владимира Цемаха.

"В конце августа из СИЗО выпустили двух организаторов кровавых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе — Евгения Мефедова и Сергея Долженкова по кличке Капитан Какао. Суд изменил им меру пресечения, и оба вышли под залог. Было понятно, что забирают на обмен, поэтому никто особенно не возмущался. В итоге Мефедова обменяли, а Долженкова нет. Из СИЗО вышел и так и потерялся где-то по дороге", — пишет журналист.

Он отметил, что Россия смогла выменять сразу пятерых участников одесских событий. Кроме россиянина Мефедова, забрали и граждан Украины Елену Бобову, Валерия Пикалова, Денис Хитрова, а также молдованина Петра Мельничука. В итоге именно Долженкова в списках почему-то не было.

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года Украинская служба информации

"С участниками 2 мая вообще вышла интересная история. Всех, кого в итоге передали России, ранее официально обвиняли в работе на ГРУ. И 5 лет российская пропаганда всячески это высмеивала. Мол, какое ГРУ, вы че, наговаривают на простых активистов и т. д. Но как только договорились по обмену, россияне сразу потребовали выдать им якобы "простых одесских активистов". Из сотен всевозможных боевиков и предателей, которые сейчас сидят в украинских тюрьмах, выбрали именно этих", — добавил Казанский.

Журналист предполагает, что Долженкова не стали вносить в список на обмен потому, что тот не был таким уж ценным агентом для российских властей. Но остается открытым вопрос, почему его все же выпустили на свободу.

"Похоже, что и в этом случае россияне просто замели следы, как и в деле с Цемахом. Но почему вместе с остальными россияне не забрали Долженкова? Можно предположить, что в отличие от остальных, он не является российской агентурой, был просто полезным идиотом из местных. Следовательно, россиянам не нужен. Однако почему его отпустили из СИЗО, если не собирались менять?" — поинтересовался напоследок Казанский.

Как сообщает OBOZREVATEL, 7 сентября был опубликован предположительный список людей, которых Украина передаст России в рамках обмена пленными. В нем числилось 12 россиян. В частности, Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент. Но не указывались Кирилл Вышинский и Владимир Цемах — в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт "Борисполь", их не было.

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